استمرارا لتعزيز قواعدها.. طائرتان أمريكيتان تهبطان في قاعدة خراب الجير شمال الحسكة

محافظة الحسكة: هبطت طائرتي شحن أمريكيتين، مساء اليوم، في قاعدة خراب الجير بريف رميلان شمال محافظة الحسكة، تحملان معدات عسكرية ولوجستية لتعزيز القواعد العسكرية.

وأشار المرصد السوري في 3 شباط إلى أن طائرة شحن أمريكية تحمل على متنها معدات عسكرية ولوجستية هبطت في قاعدة خراب الجير بريف رميلان شمال الحسكة قادمة من إقليم كردستان العراق، وسط تحليق للطيران المروحي في محيط القاعدة.

ونفذت الطائرات الأمريكية عند منتصف ليل الجمعة-السبت 3 شباط، جولات من الاستهدافات الجوية على مواقع بطول نحو 130 كيلومترا من مدينة دير الزور وصولا للحدود السورية -العراقية مرورا بالميادين، واستهدفت خلال تلك الجولات 28 موقعا هاما للميليشيات الإيرانية.

وهبطت مساء أمس طائرتي شحن تابعة للقوات الأمريكية تحمل على متنها معدات عسكرية من أسلحة ثقيلة ومعدات متطورة، في قاعدة خراب الجير بريف رميلان شمال الحسكة وسط تحليق للطيران المسير والمروحيات الحربية فوق سماء المنطقة.