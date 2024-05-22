استمرارا لتعزيز قواعده.. “التحالف الدولي” يستقدم 30 شاحنة لقاعدته بريف الحسكة

محافظة الحسكة: استقدمت قوات “التحالف الدولي” رتلا عسكريا يضم 30 شاحنة تحمل على متنها معدات عسكرية ومواد لوجستية ومعدات طبية لقاعدة رميلان بريف الحسكة، وذلك استمرارا لتعزيز القواعد العسكرية في سورية.

وأشار المرصد السوري في 15 أيار الجاري إلى أن قوات “التحالف الدولي” استقدمت قافلة تضم معدات عسكرية ولوجستية عبر معبر الوليد الحدودي مع العراق.

وتتألف القافلة من 27 شاحنة، محملة بأسلحة وذخائر، سلكت طريق المالكية -القامشلي، اتجهت إلى القواعد العسكرية في ريف الحسكة.