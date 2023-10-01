استمرارا لتعزيز مواقعه.. “التحالف الدولي” يدفع بمزيد من التعزيزات إلى قواعده بريف الحسكة

محافظة الحسكة: غادر رتل التعزيزات العسكرية التابع لقوات “التحالف الدولي” المكون من 30 شاحنة بعد أن أفرغت حمولتها في الأراضي السورية عبر معبر الوليد الحدودي إلى إقليم كردستان العراق، ودخل بالمقابل رتل شاحنات آخر مؤلف من 20 شاحنة تحمل على متنها صهاريج وقود ومواد لوجستية وصناديق مغلقة، إلى قواعد التحالف بريف الحسكة.

وأشار المرصد السوري أمس إلى أن قوات “التحالف الدولي” استقدمت رتلا جديدا إلى الأراضي السورية عبر معبر الوليد الحدودي قادما من إقليم كردستان العراق، وضم الرتل 20 شاحنة تحمل مولدات كهربائية ضخمة وصهاريج الوقود ومعدات لوجستية، توجهت نحو قواعد التحالف بريف الحسكة.

وأشار المرصد السوري في 27 أيلول الفائت، إلى أن قوات “التحالف الدولي” استقدمت قافلة عسكرية من إقليم كردستان العراق، ووصلت 36 شاحنة وصهريج وقود وأسلحة ثقيلة ومعدات عسكرية ومواد لوجستية إلى معبر الوليد الحدودي، واتجهت نحو قواعد “التحالف الدولي” بمحافظة الحسكة.