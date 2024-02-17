استمرارا لسلسلة الفلتان الأمني بمناطق النظام.. مجموعة لصوص يقتلون مواطنا بريف السويداء

محافظة السويداء: قتل مواطن يعمل بتربية الأغنام على يد مجموعة لصوص حاولوا سرقة أغنامه، بعد أن قام أحدهم بضربه على أم رأسه بحجر أدى لمقتله على الفور، في بلدة الصورة الصغرى بريف السويداء الشمالي، فيما لاذ اللصوص بالفرار إلى جهة مجهولة.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني المستشري في مناطق سيطرة قوات النظام.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق وقوع 43 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام 2024، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ما تزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 44 شخص، هم: 3 أطفال، و7 مواطنات، و34 رجل وشاب، توزعوا على النحو التالي:

– 13 جريمة في درعا راح ضحيتها 9 رجال وطفلة و3 سيدات

– 5 جرائم في السويداء راح ضحيتها 3 رجال وطفل وسيدة

– 6 جرائم في ريف دمشق راح ضحيتها 4 رجال وطفل وسيدة

– 4 جرائم في حمص راح ضحيتها 4 رجال

– 3 جرائم في حماة راح ضحيتها 3 رجال

– 2 جريمة في الحسكة راح ضحيتها رجلان

– 4 جرائم في دير الزور راح ضحيتها 4 رجال

– 2 جريمة في دمشق راح ضحيتها سيدة ورجل

– 2 جريمة في اللاذقية راح ضحيتها رجلان وسيدة

– 2 جريمة في طرطوس راح ضحيتها رجلان