استمرارا لعمليات القنص والاستهدافات على محاور منطقة “بوتين-أردوغان”.. مقتل عنصر من قوات النظام وإصابة آخر على محور الملاجة بريف إدلب

قتل عنصر من قوات النظام إثر قنصه من قبل عناصر هيئة تحرير الشام، كما أصيب آخر على محور الملاجة بريف إدلب الجنوبي، الذي يشهد اشتباكات عنيفة بين قوات النظام من جهة، والفصائل من جهة أخرى، ومحاولات متجددة للفصائل في الثبات في نقاطها.

وبذلك، يرتفع إلى 424 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال272 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 214 من العسكريين و88 من المدنيين بينهم 30 طفل و11 سيدات بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 32 من المدنيين بينهم 5 سيدات و9 أطفال وعنصر بالدفاع المدني بقصف بري لقوات النظام

-302 عنصر من قوات النظام بينهم 19 ضابط.

– عنصر أفغاني من ميليشيا فاطميون

– عنصر من ميليشيا حزب الله السوري

– 67 من “هيئة تحرير الشام” من ضمنهم جهادي فرنسي

– 13 من فصيل أنصار التوحيد الجهادي

– 1 من حركة أحرار الشام الإسلامية.

– 2 من فيلق الشام.

– 1 من فصيل حراس الدين

– 1 ضابط القوات الخاصة الروسية

– عنصر من لواء الباقر الموالي لإيران

– عنصر من صقور الشام.

– عنصر من الجبهة الوطنية للتحرير.