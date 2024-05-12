استمرارا للاستهدافات المتبادلة في منطقة “بوتين-أردوغان”.. مقتل عنصر من قوات النظام بريف إدلب

قتل عنصر من قوات النظام برصاص عناصر فصيل “جيش النصر” على محور قرية الفطاطرة في ريف إدلب.

ويأتي ذلك، استمرارا للاستهدافات المتبادلة والعملبات العسكرية في منطقة “بوتين-أردوغان”.

وبذلك، يرتفع إلى 215 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2024، وذلك خلال 190 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات ومسيرات انتحارية، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 89 من العسكريين بينهم جندي تركي، و91 من المدنيين بينهم سيدة و 14 طفلا بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 20 من المدنيين بينهم 9 أطفال و سيدتين.

– 129من قوات النظام بينهم 11 ضابط

– 58 من “هيئة تحرير الشام”

– 5 من أنصار الإسلام

– واحد من جيش النصر

– واحد من جيش الأحرار

– جهادي أجنبي.