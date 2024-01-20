استمرارا للاستهدافات المتبادلة في منطقة “بوتين-أردوغان”.. مقتل عنصر من قوات النظام بريف اللاذقية

قتل عنصر من قوات النظام إثر قنصه برصاص هيئة تحرير الشام على محور نحشبا بريف اللاذقية الشمالي.

وتشهد منطقة “بوتين-أردوغان” ومحاورها عمليات قنص وتسلل واستهدافات متبادلة بين قوات النظام والفصائل بين الفينة والأخرى تخلف العديد من الضحايا بينهم مدنيين.

وبذلك، يرتفع إلى 28 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال26 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 7 من العسكريين و 30 من المدنيين بينهم طفلين بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 7 من المدنيين بينهم طفلين

– 20 من قوات النظام بينهم ضابط

– 1 من “هيئة تحرير الشام”