استمرارا للاستهدافات المتبادلة في منطقة “بوتين-أردوغان”.. مقتل عنصر من الهيئة في ريف اللاذقية

قتل عنصر من لواء معاوية بن أبي سفيان التابع لهيئة تحرير الشام، نتيجة استهدافه من قبل عناصر من قوات النظام على محور كبانة بريف اللاذقية الشمالي.

وبذلك، يرتفع إلى 66 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 68 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات ومسيرات انتحارية، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 25 من العسكريين 47 من المدنيين بينهم6 أطفال بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 10 من المدنيين بينهم 4 أطفال وسيدة

-35 من قوات النظام بينهم ضابط.

– 16 من “هيئة تحرير الشام”

– 4 من أنصار الإسلام

– واحد من جيش النصر