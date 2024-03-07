استمرارا للاستهدافات المتبادلة.. مقتل عنصر من النظام برصاص “الهيئة” في ريف إدلب الجنوبي

قتل عنصر من قوات النظام قنصا برصاص هيئة تحرير الشام على محور جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

وتتواصل الاستهدافات المتبادلة بين قوات النظام من جهة وهيئة تحرير الشام من جهة أخرى، عبر شن هجمات وعمليات قنص وتسلل والاستهداف بالمسيرات الانتحارية.

وبذلك، يرتفع إلى 99 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2024، وذلك خلال 97 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات ومسيرات انتحارية، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 39 من العسكريين 49 من المدنيين بينهم 6 أطفال بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 12 من المدنيين بينهم 4 أطفال وسيدة

–56 من قوات النظام بينهم ضابط.

– 26 من “هيئة تحرير الشام”

– 4 من أنصار الإسلام

– واحد من جيش النصر