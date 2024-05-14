استمرارا للاستهدافات المتبادلة.. مقتل عنصر من هيئة تحرير الشام بريف حلب الغربي

قتل عنصر من هيئة تحرير الشام إثر قصف مدفعي نفذه عناصر من قوات النظام على مواقع تمركزهم بريف حلب الغربي الفوج 46.

وبذلك، يرتفع إلى 217 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2024، وذلك خلال192عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات ومسيرات انتحارية، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 89 من العسكريين بينهم جندي تركي، و91 من المدنيين بينهم سيدة و 14 طفلا بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 20 من المدنيين بينهم 9 أطفال و سيدتين.

– 129من قوات النظام بينهم 11 ضابط

– 60 من “هيئة تحرير الشام”

– 5 من أنصار الإسلام

– واحد من جيش النصر

– واحد من جيش الأحرار

– جهادي أجنبي.