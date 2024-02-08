استمرارا للاستهدافات على محاور منطقة “بوتين-أردوغان”.. مقتل عنصرين من قوات النظام في ريف اللاذقية 

قتل عنصران من قوات النظام بعمليتين منفصلتين لعناصر هيئة تحرير الشام في ريف اللاذقية، حيث قتل الأول على محور عين عيسى بجبل التركمان والآخر على محور تلة الملك في جبل الأكراد، حيث تتواصل الاستهدافات المتبادلة على محاور منطقة “بوتين-أردوغان”.

وبذلك، يرتفع إلى 45 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 41 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 12 من العسكريين و36 من المدنيين بينهم 4 أطفال بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 9 من المدنيين بينهم 4 أطفال.

– 27 من قوات النظام بينهم ضابط.

– 9 من “هيئة تحرير الشام”