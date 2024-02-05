استمرارا للاستهدافات في منطقة “بوتين-أردوغان”.. مقتل عنصر من قوات النظام بريف اللاذقية

قتل عنصر من قوات النظام ينحدر من قرية زور الصارمية بريف حماة الغربي، إثر استهدافه من قبل عناصر هيئة تحرير الشام على محور نخشبا بريف اللاذقية الشمالي.

وبذلك، يرتفع إلى 42 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 38 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 12 من العسكريين و36 من المدنيين بينهم 4 أطفال بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 9 من المدنيين بينهم 4 أطفال.

– 25 من قوات النظام بينهم ضابط.

– 8 من “هيئة تحرير الشام”