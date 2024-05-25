استمرارا للاستهدافات في منطقة “بوتين-أردوغان”.. قوات النظام تقصف ريفي إدلب وحماة

قصفت قوات النظام المتمركزة على تلة العمقية بصواريخ مضادة للدروع مواقع في قرية العنكاوي بسهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي.

كما قصفت قوات النظام المتمركزة في قرية جوباس بريف إدلب، قرية سان حيث تتواجد نقاط عسكرية تركية في المنطقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ووثق المرصد السوري أمس، مقتل عنصر تركستان، ويعمل ضمن “لواء جعفر بن أبي طالب” التابع لـ “الحزب الإسلامي التركستاني، جراء غارة جوية روسية نفذتها بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، على محور الكبينة بريف اللاذقية الشمالي، حيث نفذ الطيران الحربي الروسي بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس أكثر من 7 غارات جوية.