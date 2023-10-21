استمرارا للاستهدافات والهجمات على محاور “بوتين-أردوغان”.. مقتل ضابط بقوات النظام في ريف حلب

قتل ضابط برتبة ملازم أول بقوات النظام، إثر استهدافه من قبل عناصر هيئة تحرير الشام، على محور الفوج 46 بريف حلب الغربي.

ويأتي ذلك، استمرارا للاستهدافات المتبادلة وعمليات القنص على محاور منطقة “بوتين- أردوغان”.

وبذلك، يرتفع إلى 517 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 332 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 235 من العسكريين و 162 من المدنيين بينهم 39 طفل و16 سيدة بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 81 من المدنيين بينهم 11 سيدات و30 طفل وعنصر بالدفاع المدني بقصف بري لقوات النظام

– 331 عنصر من قوات النظام بينهم 20 ضابط.

– عنصر أفغاني من ميليشيا فاطميون

– عنصر من ميليشيا حزب الله السوري

– 78 من “هيئة تحرير الشام” من ضمنهم جهادي فرنسي

– 13 من فصيل أنصار التوحيد الجهادي

– 1 من حركة أحرار الشام الإسلامية.

– 2 من فيلق الشام.

– 1 من فصيل حراس الدين

– 1 ضابط القوات الخاصة الروسية

– عنصر من لواء الباقر الموالي لإيران

– عنصر من صقور الشام.

– 5 من الجبهة الوطنية للتحرير.