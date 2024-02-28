استمرارا للاستهدافات المتبادلة.. مقتل عنصر من قوات النظام في ريف إدلب

قتل عنصر من قوات النظام برصاص سرايا القنص في هيئة تحرير الشام على محور كرسعة بريف إدلب الجنوبي ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”.

كما استهدفت فصائل “الفتح المبين” بالمدفعية الثقيلة، مواقع وتجمعات قوات النظام على محوري الرويحة وداديخ بريف إدلب.

وبذلك، يرتفع إلى 80 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 83 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات ومسيرات انتحارية، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 32 من العسكريين 48 من المدنيين بينهم 6 أطفال بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 11 من المدنيين بينهم 4 أطفال وسيدة

-46 من قوات النظام بينهم ضابط.

– 18 من “هيئة تحرير الشام”

– 4 من أنصار الإسلام

– واحد من جيش النصر