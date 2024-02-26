استمرارا للاستهدافات المتبادلة بمنطقة “بوتين-أردوغان”.. مقتل عنصر من قوات النظام بريف إدلب

قتل عنصر من قوات النظام قنصاً برصاص عناصر هيئة تحرير الشام على جبهة كفربطيخ جنوب إدلب.

وقصفت قوات النظام صباح اليوم كل من قرى كفرنوران والقصر وتقاد وكفرعمة والعصعوص ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”.

وبذلك، يرتفع إلى 75 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 78 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات ومسيرات انتحارية، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 30 من العسكريين 48 من المدنيين بينهم 6 أطفال بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 11 من المدنيين بينهم 4 أطفال وسيدة

-42 من قوات النظام بينهم ضابط.

– 17 من “هيئة تحرير الشام”

– 4 من أنصار الإسلام

– واحد من جيش النصر