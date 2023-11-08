مقتل 3 عناصر من قوات النظام وهيئة تحرير الشام باشتباكات على محاور “بوتين-أردوغان”

قتل عنصر من قوات النظام قنصا، برصاص هيئة تحرير الشام على محور نحشبا بريف اللاذقية الشمالي

كما قتل عنصر من هيئة تحرير الشام، إثر قصف مدفعي نفذته، قوات النظام على محاور جبل الزاوية جنوب إدلب.

وقتل عنصر من قوات النظام برصاص قناص غرفة “عمليات الفتح المبين” على محور آفس شرق إدلب.

وتشهد منطقة “بوتين-أردوغان” ومحاورها عمليات قنص وتسلل واستهدافات متبادلة بين قوات النظام والفصائل بين الفينة والأخرى تخلف العديد من الضحايا بينهم مدنيين.

وبذلك، يرتفع إلى 565 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 377 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 254 من العسكريين و 188 من المدنيين بينهم 42 طفل و22 سيدة بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

-97 من المدنيين بينهم 13 سيدة و36 طفل وعنصر بالدفاع المدني، وممرض بقصف بري لقوات النظام

-355 عنصر من قوات النظام بينهم 24 ضابط.

– عنصر أفغاني من ميليشيا فاطميون

– عنصر من ميليشيا حزب الله السوري

– 85 من “هيئة تحرير الشام” من ضمنهم جهادي فرنسي

– 14 من فصيل أنصار التوحيد الجهادي

– 1 من حركة أحرار الشام الإسلامية.

– 2 من فيلق الشام.

– 1 من فصيل حراس الدين

– 1 ضابط القوات الخاصة الروسية

– عنصر من لواء الباقر الموالي لإيران

– عنصر من صقور الشام.

– 5 من الجبهة الوطنية للتحرير.