استمرارا للاستهدافات المتبادلة.. مقتل عنصر من قوات النظام في ريف اللاذقية

استهدف عناصر غرفة عمليات “الفتح المبين” عنصرين اثنين من قوات النظام على محاور جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، مما أدى إلى مقتل عنصر وإصابة آخر.

ويأتي ذلك، استمرارا للاستهدافات المتبادلة بين الفصائل من جهة وقوات النظام من جهة أخرى.

وبذلك، يرتفع إلى 41 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 37 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 12 من العسكريين و36 من المدنيين بينهم 4 أطفال بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 9 من المدنيين بينهم 4 أطفال.

– 24 من قوات النظام بينهم ضابط.

– 8 من “هيئة تحرير الشام”