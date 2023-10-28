استمرارا للاستهدافات.. قوات النظام تقصف نقطة عسكرية تركية في ريف إدلب

قصفت فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين”، بالمدفعية الثقيلة، مواقع لقوات النظام في ريف إدلب، ما أدى إلى إعطاب آليتين هندسيتين ” تركس”، أثناء رفع سواتر ترابية لتحصين مواقعهم على محور أفس شرق إدلب.

وفي المقابل، ردت قوات النظام بقصف مدفعي، استهدفت خلاله النقطة التركية، في قرية أفس شرق إدلب، وسط معلومات عن وقوع جرحى بين صفوفها، لترد القوات التركية بالمدفعية الثقيلة والصواريخ على مواقع النيران وتقصف مواقع لعناصر النظام.

ورصد نشطاء المرصد السوري، يوم أمس، استهداف الجبهة الوطنية للتحرير بصاروخ موجه مواقع وتجمعات قوات النظام على محور بالا بريف حلب الغربي، مما أدى لتدمير رشاش، وسط ورود معلومات عن جرحى.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام المتمركزة بالحواجز المحيطة لمنطقة “بوتين-أردوغان” بقذائف الهاون محيط قرى كفرتعال والأبزمو وكفرعمة غربي حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية واقتصرت الأضرار على الماديات.