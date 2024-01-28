استمرارا للاستهدافات المتبادلة في منطقة “بوتين-أردوغان”.. استشهاد طفلين بقصف بري لقوات النظام على ريف إدلب

استشهد طفلان نتيجة قصف بري نفذته قوات النظام البرية على أطراف بلدة معارة النعسان بريف إدلب.

وتتواصل الاستهدافات والاشتباكات المتبادلة بين قوات النظام من جهة، وهيئة تحرير الشام من جهة أخرى، على محاور منطقة “بوتين-أردوغان”.

وبذلك، يرتفع إلى 33 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 34 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 10 من العسكريين و36 من المدنيين بينهم 4 أطفال بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 9 من المدنيين بينهم 4 أطفال.

– 22 من قوات النظام بينهم ضابط

– 2 من “هيئة تحرير الشام”