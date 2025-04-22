استمرارا للاعتداءات الإسرائيلية.. الأخيرة تداهم منازل ومدرسة في قرية القحطانية في ريف القنيطرة

محافظة القنيطرة: نفذت القوات الإسرائيلية حملة مداهمة وتفتيش واسعة في قرية القحطانية الواقعة بريف القنيطرة، اقتحمت خلالها عددا من منازل المدنيين وأجرت عمليات تفتيش دقيقة وسط استنفار أمني في المنطقة.

ووفقا للمعلومات، فإن القوات اقتحمت مدرسة القحطانية أثناء ساعات الدوام الرسمي، ما أدى إلى حالة من الذعر والخوف الشديد بين طلاب المدرسة والمعلمين.

ويوم أمس، نفذت قوة عسكرية تابعة للقوات الإسرائيلية، عملية توغل مفاجئة في قريتي العشة والأصح بريف القنيطرة، حيث قامت بتفتيش أحد المنازل وسط انتشار أمني مشدد.

ووفقاً للمعلومات، وجهت القوات الإسرائيلية خلال العملية عبر مكبرات الصوت تحذيرات صارمة لسكان قريتي العشة والأصبح بعدم مغادرة منازلهم طوال فترة التوغل.

وفي سياق متصل، تحرك رتل عسكري إسرائيلي بين منطقة تل أحمر الغربي في ريف القنيطرة والجولان السوري المحتل، في مؤشر على تصعيد ميداني في المنطقة الحدودية.