استمرارا للاعتداءات.. قاعدة تركية في “درع الفرات” تقصف قرية في ريف منبج

محافظة حلب: قصفت القوات التركية المتمركزة في قاعدة عسكرية بقرية الياشلي في ريف منبج ضمن “درع الفرات”، قرية أم جلود في الريف الشمالي الغربي من منبج شرق محافظة حلب، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى الآن.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 11 أيار، إلى أن القوات التركية والفصائل الموالية لها، قصفت الأراضي الزراعية في قرى ريف منبج الغربي، مما أدى لاندلاع النيران واحتراق مساحات من الأراضي الزراعية ممتدة من قرية الأولشلي وصولا إلى قرية البوغاز في الريف الغربي لمنبج شرق محافظة حلب، حيث تتقصد القوات التركية والفصائل الموالية لها افتعال النيران لحرق المحاصيل الزراعية انتقاما من الأهالي لحرمانهم من لقمة عيشهم.