استمرارا للاعتداءات.. قوات إسرائيلية تتوغل إلى قرية في ريف القنيطرة وتنسحب منها

محافظة القنيطرة: توغلت دورية إسرائيلية باتجاه قرية صيدا الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي، ثم انسحبت نحو الجولان، دون الاحتكاك مع المواطنين

وفي 25 نيسان، شهدت بلدة جباتا الخشب في ريف القنيطرة الشمالي توغلاً لقوة إسرائيلية مكوّنة من ثلاث سيارات عسكرية، عبر طريق الكسارات من الجهة الغربية للبلدة، في تحرك مفاجئ أثار حالة من الترقب والتوتر في المنطقة الحدودية.

يأتي هذا التحرك في ظل تصاعد التوتر على الجبهات الجنوبية، وسط مخاوف من اتساع دائرة التصعيد نتيجة تكرار التحركات العسكرية المفاجئة قرب الشريط الحدودي مع الجولان المحتل.

ويشار إلى أن المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد يوم الخميس 24 نيسان، انتشار القوات الإسرائيلية عند مفرق قرية عين البيضة وقيامه، ونصبت حاجزا لتفتيش السيارات والمارة، بالتزامن مع رمي قنابل مضيئة شمال جباتا الخشب

ودخلت 4 سيارات إسرائيلية إلى قرية أوفانيا بريف القنيطرة الشمالي، دون الاحتكاك مع المواطنين قبل أن تغادر إلى مكان مجهول