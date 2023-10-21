استمرارا للانتهاكات في عفرين.. اعتقال مواطنين والإفراج عن آخر مقابل فدية مالية

محافظة حلب: اعتقل عناصر دورية تابعة للشرطة العسكرية خلال الأيام القليلة الفائتة، مواطنا من أهالي ناحية شران بريف عفرين، عقب عودته إلى قريته قادماً من محافظة حلب، بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية السابقة وتحصيل فدية مالية منه.

على صعيد متصل، أطلقت الشرطة العسكرية سراح مواطن من أهالي قرية حجيلار بناحية جنديرس،بعد إرغامه على دفع فدية مالية قدرها 400 دولار أمريكي، حيث كان قد اعتقل فور وصوله إلى مدينة عفرين قادماً من محافظة حلب.

وأقدم عنصر من “الجيش الوطني” على الاعتداء على مواطن في مدينة عفرين، بالضرب المبرح بواسطة اخمص البارودة قبل زجه في السجن، بذريعة عدم السماح له بالمرور بسيارته بالقرب من دوار كاوا، وسط مدينة عفرين.