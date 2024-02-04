استمرارا للانتهاكات في مناطق “غصن الزيتون”.. الفصائل الموالية لتركيا تعتقل مواطنا طالب باسترجاع منزله وسيدة عادت إلى عفرين

محافظة حلب: اعتقل عناصر من فصيل السلطان مراد الموالي لتركيا، قبل أيام، مواطنا في مدينة عفرين شمال غربي حلب، بعد مطالبة الأخير بمنزله الذي يستولي عليه فصيل السلطان مراد، يشار إلى أن المواطن جرى ترحيله مؤخرا من قبل السلطات التركية إلى مدينة عفرين.

على صعيد متصل، أقدم عناصر دورية مشتركة بين الاستخبارات التركية والشرطة المدنية خلال اليومين الماضيين على اعتقال امرأة من أهالي ناحية معبطلي بريف عفرين، بعد عودتها إلى عفرين قادمة من محافظة حلب، بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية السابقة.

وتتواصل الانتهاكات في مناطق “غصن الزيتون” مع تواجد القوات التركية مخالفة كل الأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان دون رادع يكبح جماح الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بحق الشعب السوري في تلك المناطق