استمرارا للانفلات الأمني بدرعا.. مقتل عنصر باشتباكات بين مجموعات محلية بالريف الشمالي

محافظة درعا: قتل عنصر يعمل ضمن المجموعات المحلية في درعا، إثر اشتباكات مسلحة استخدم خلالها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة مع مجموعة محلية أخرى، في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، نتيجة خلافات بين الطرفين.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني المستشري في محافظة درعا.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 33 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 51 شخصا، هم:

– 8 من المدنيين بينهم سيدتين و3 أطفال

– 19 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها

– 4 من المتهمين بترويج المخدرات

– 1 من اللواء الثامن الموالي لروسيا

– 10 من تنظيم “الدولة الإسلامية” بينهم قيادي

– 7 من الفصائل المحلية المسلحة

– 1 عقيد منشق عن قوات النظام

– 1 مجهول الهوية