استمرارا للانفلات الأمني في درعا.. عصابة تختطف طفلا وتفرّ به إلى جهة مجهولة

محافظة درعا: أقدمت عصابة مسلحة على اختطاف طفل 15عاما في منطقة اللجاة بالقرب من قرية جدل شمال شرقي درعا، أثناء ذهابه للعمل برفقة والده، وفرّوا به إلى جهة مجهولة، ولا يزال مصيره مجهولا حتى اللحظة.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني في محافظة درعا.

وأشار المرصد السوري في 28 كانون الثاني الفائت إلى أن عصابة خطف اختطفت شابين من أبناء مدينة الصنمين بريف درعا، حيث تواصل الخاطفون مع ذويهما مطالبين بفدية مالية قدرها 80 ألف دولار مقابل الإفراج عنهما، ويشار بأن الشابين يعملان في مجال بيع الخردوات وقد جرى اختطافهما أثناء توجههما إلى العاصمة دمشق، وعثر على سيارتهما ضمن أرض زراعية على طريق دمشق.