استمرارا للانفلات الأمني في درعا.. اغتيال عنصرين بـ”التنظيم” في الريف الشرقي

محافظة درعا: قتل مواطنان ينحدران من عشائر البدو بالسويداء، نتيجة استهدافهما بالرصاص من قبل مجهولين شرقي بلدة ناحتة في ريف درعا الشرقي.

يشار إلى أنهما يتهمان بالارتباط بـ”التنظيم”، حيث أنهما عملا قبل عام 2018 في صفوف تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 47 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 63 شخصا، هم:

– 9 من المدنيين بينهم سيدتين و3 أطفال

– 24 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها

– 4 من المتهمين بترويج المخدرات

– 2 من اللواء الثامن الموالي لروسيا

– 12 من تنظيم “الدولة الإسلامية” بينهم قيادي

– 10 من الفصائل المحلية المسلحة

– 1 عقيد منشق عن قوات النظام

– 1 مجهول الهوية