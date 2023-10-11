استمرارا للانفلات الأمني في مناطق النظام.. عصابة تعترض طريق مواطن وتسلب ممتلكاته بريف السويداء

محافظة السويداء: أقدم أفراد عصابة تتألف من 4 مسلحين يستقلون سيارة نوع “سابا” عمومي “بدون لوحات” على سرقة سيارة مواطن من عشائر بلدة المقوس في السويداء وقاموا بسرقة سيارته نوع “كيا بيك آب 2700” بعد اعتراض طريقه غرب موقف باصات قنوات، عقب عودته من سوق المواشي، وقيدوه وسلبوا مابحوزته من مال ومقتنيات شخصية، ومن ثم رموه عند تل قليب بريف السويداء، ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

وأشار المرصد السوري في الخامس من آب الفائت إلى تعرض شاب في العقد الثالث من العمر، لطلق ناري في منطقة الرأس، جراء استهدافه من قبل مسلحين مجهولين، على طريق أوتوستراد دمشق- السويداء، كما سلبوا دراجته النارية، ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، بينما نقل المصاب إلى المستشفى في السويداء وهو بحالة حرجة.

وفي تفاصيل، اتهم ذوي المصاب عائلة من المنطقة باستدراج ابنهم واستهدافهم بالرصاص، ما دفهم بالهجوم على العائلة وقتل أحد أفرادها، بتهمة قيادة عصابة مسلحة وترويج تجارة المخدرات وارتكاب عدة جرائم قتل في المنطقة، ورداً على ذلك، قامت العائلة بحرق منزل الشخص المصاب، وسط توتر مستمر بين أفراد العائلتين، وتدخل وجهاء المنطقة لتهدئة وفض النزاع.