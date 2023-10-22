استمرارا للانفلات الأمني في مناطق النظام.. مقتل مواطن وسط مدينة السويداء

محافظة السويداء: استهدف مسلحان يستقلان دراجة نارية، مواطنا، بإطلاق الرصاص المباشر من سلاح صيد، عندما كان أمام محله “بيع عطورات” وسط مدينة السويداء، مما أدى لإصابته، تم نقله إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج، وما لبث أن فارق الحياة نتيجة إصابته البليغة.

وبحسب مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الضحية كان على خلاف مع والده قبل يومين من الحادثة، ورجحت مصادر أن يكون الأب وراء عملية القتل حيث دار حديث قصير بينهما قبل ارتكاب الجريمة، ولازالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادثة.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني المستشري في مناطق سيطرة قوات النظام.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق وقوع 170 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام 2023، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 190 شخص، هم: 42 سيدة، و128 رجل، و 20 طفل، توزعوا على النحو التالي:

– 29 جريمة في ريف دمشق راح ضحيتها 5 سيدات و3 أطفال و 23 رجل

– 18 جريمة في اللاذقية راح ضحيتها 9 رجال و9 سيدات و 5 أطفال.

–24 جريمة في السويداء راح ضحيتها 3 أطفال و17 رجل و4 سيدات

–14 جريمة في حمص راح ضحيتها سيدتان و11 رجل وطفل

– 19 جريمة في حماة راح ضحيتها طفل و17 رجل و3 سيدات

– 22 جريمة في درعا راح ضحيتها 6 سيدات و18 رجل.

– 11 جريمة في دمشق راح ضحيتها 3 سيدات وطفل و7 رجال

– 10 جريمة في حلب راح ضحيتها 3 أطفال و5 سيدات و4 رجال

–16 جرائم في دير الزور، راح ضحيتها طفلان و15 رجل وسيدتان.

– 1 جريمة في الحسكة، راح ضحيتها سيدة

– 1 جريمة في القنيطرة راح ضحيتها شاب

– 4 جريمة في طرطوس راح ضحيتها 2 امرأة وطفلة ورجل.

– 1 جريمة في إدلب راح ضحيتها 5 مدنيين