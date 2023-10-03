استمرارا للانفلات الأمني.. مجهولون يقتلون شابة دهساً ويلقون جثتها على إحدى الطرق بمنبج

محافظة حلب: عثر أهالي على جثة شابة عشرينية مقتولة مجهولة الهوية ملقاة بالقرب من الطريق الدولي في مدينة منبج شرقي حلب، وبحسب مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن أصحاب سيارة قاموا بدهس الفتاة ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، ولا زالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادثة.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان، وثق 61 جريمة قتل بشكل متعمد ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية”، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم67 شخص بينهم 10 سيدات و8 أطفال، توزعوا على النحو التالي:

– 17 بينهم 4 سيدات و4 أطفال في الحسكة.

– 21 بينهم سيدة وطفلة في دير الزور

– 15 بينهم 3 سيدات وطفلان في الرقة.

-10 بينهم سيدتان في منبج.

– 4 بينهم طفل في عين العرب (كوباني)