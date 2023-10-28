استمرارا للانفلات الأمني والفوضى.. جريح باشتباكات عائلية في منطقة “درع الفرات”

محافظة حلب: أصيب شاب بجروح، جراء اندلاع اشتباكات متقطعة بين عائلتين في قرية أخترين بريف مدينة إعزاز شمالي حلب ضمن منطقة “درع الفرات” الخاضعة لسيطرة “الجيش الوطني”، حيث تم نقله إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج.

يأتي ذلك ضمن حالة الفلتان الأمني في مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا.

ورصد نشطاء المرصد السوري في 20 تشرين الأول الجاري إصابة مدنيين اثنين بجروح، إثر مشاجرة بين أفراد عائلتين في مدينة مارع ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا بريف حلب الشمالي، في حين تطورت لاشتباك مسلح على خلفية تجاوز سائق سيارة لآخر على الطريق في مدينة مارع.