استمرارا للانفلات الأمني بدرعا.. أهالي يعثرون على جثة سيدة في منزلها بالريف الغربي

استمرارا للانفلات الأمني بدرعا.. أهالي يعثرون على جثة سيدة في منزلها بالريف الغربي

محافظة درعا: عثر أهالي على سيدة عشرينية من مدينة نوى، فارقت حياتها شنقا بحبل، في منزل زوجها في قرية كويا بمنطقة حوض اليرموك غربي درعا، في ظرف غامض، ولازالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الجريمة.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام بدرعا.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق وقوع 123جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام 2024، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ما تزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 134شخص، هم: 7 أطفال، و21 مواطنة، و106 رجل وشاب، توزعوا على النحو التالي:

– 36 جريمة في درعا راح ضحيتها 30 رجل، و3 أطفال، و8 سيدات

– 11 جرائم في السويداء راح ضحيتها 9 رجال، وطفل، وسيدة

– 27 جريمة في ريف دمشق راح ضحيتها 23 رجل، وطفلان، و7 سيدات

– 14 جريمة في حمص راح ضحيتها 13 رجل وطفلة

– 7 جرائم في حماة راح ضحيتها 7 رجال

– 2 جريمة في الحسكة راح ضحيتها رجلان

–7 جرائم في دير الزور راح ضحيتها 6 رجال، وسيدة

–5 جرائم في دمشق راح ضحيتها 3 رجال، و2 سيدات

– 4 جرائم في اللاذقية راح ضحيتها 4 رجال، وسيدة

– 6 جرائم في طرطوس راح ضحيتها 6 رجال

– جريمة في القنيطرة راح ضحيتها رجل.

– 3 جريمة في حلب راح ضحيتها رجلان وسيدة