استمرارا للانفلات الأمني بمناطق “قسد”.. مقتل مواطن باندلاع اقتتال عشائري بريف الرقة

محافظة الرقة: اندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين شبان من قبيلتي المكلطان والنعيم بالقرب من مسجد الحمزة في مدينة الطبقة غربي الرقة، مما أدى لمقتل شخص واحتراق منزل، وسط حالة من التوتر والفوضى العارمة التي سادت المنطقة ومناشدات أهلية للعقلاء لفض النزاع بين الطرفين.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني المستشري في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وبذلك، يرتفع عدد الاقتتالات نتيجة الأخذ بالثأر والاشتباكات العائلية والعشائرية وفوضى انتشار السلاح بشكل عشوائي بين المدنيين، ضمن مناطق “الإدارة الذاتية منذ مطلع العام الجاري، إلى 3 اقتتال، أسفر عن مقتل 1و إصابة 4 أشخاص بجراح، توزعوا على النحو التالي:

– 2 اقتتال في دير الزور أسفر عن إصابة 4 أشخاص بجراح

– 1 اقتتال في الرقة أسفر عن مقتل مواطن.