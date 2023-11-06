استمرارا للانفلات الأمني ضمن مناطق “الهيئة”.. مقتل مواطن طعنا “بسكين” في مدينة سلقين 

محافظة إدلب: طعن مجهولون مواطنا من سكان مدينة سلقين بريف إدلب، بعدة طعنات من سلاح أبيض “سكين” أمام منزله، دون معرفة الأسباب، مما أدى لوفاته على الفور، في حين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني المستشري ضمن مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام.

وبذلك، يكون المرصد السوري قد رصد ووثق منذ مطلع العام 2023، 46 حادثة تندرج تحت الفلتان الأمني ضمن مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل في إدلب والأرياف المحيطة بها، أسفرت تلك الاستهدافات والحوادث عن سقوط 49 قتيلا، هم: 34 من المدنيين بينهم 4 سيدات و3 أطفال، و6 من هيئة تحرير الشام، و8 مجهولي الهوية و1 مهاجر من أصول أوزبكية.