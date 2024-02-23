استمرارا للانفلات الأمني في درعا.. اغتيال ضابط برتبة “رائد” في الريف الشمالي

محافظة درعا: قتل ضابط برتبة “رائد” نتيجة استهدافه بطلق ناري من قبل مسلحين مجهولين قرب قرية الفقيع في ريف درعا الشمالي.

وينحدر الضابط من ريف حماة وهو من مرتبات الفرقة التاسعة يعمل على حاجز السرايا الواصل بين مدينة جاسم وقرية الفقيع شمال درعا.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 37 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 56 شخصا، هم:

– 8 من المدنيين بينهم سيدتين و3 أطفال

– 23 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها

– 4 من المتهمين بترويج المخدرات

– 2 من اللواء الثامن الموالي لروسيا

– 10 من تنظيم “الدولة الإسلامية” بينهم قيادي

– 7 من الفصائل المحلية المسلحة

– 1 عقيد منشق عن قوات النظام

– 1 مجهول الهوية