استمرارا للانفلات الأمني في درعا.. مسلحون يستهدفون بالرصاص مواطنا في الريف الغربي

محافظة درعا: أصيب شاب بجروح، إثر استهدافه، بالرصاص المباشر، من قبل مسلحين مجهولين، في مدينة نوى في الريف الغربي من محافظة درعا، حيث تم نقله على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج.

يشار إلى إن الشاب عمل ضمن فصائل محلية قبل اتفاقية التسوية والمصالحة التي تمت في منتصف العام 2018، واعتزل العمل العسكري فيما بعد.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 391 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 314 شخصا، هم:

-106 مدني بينهم 6 سيدات و5 أطفال

– 25 من المتهمين بترويج المخدرات.

-142 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها بينهم امرأة

– 19 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها

– 10 من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”.

– 8 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” وانضموا لأجهزة النظام الأمنية

– 2 من العاملين لصالح حزب الله اللبناني بينهم قيادي

– 1 من المتعاونين مع الميليشيات الإيرانية.

– 1 من المقاتلين السابقين في “جبهة النصرة سابقاً”.