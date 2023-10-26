استمرارا للتصعيد في منطقة “بوتين-أردوغان”.. استشهاد مدني بقصف لقوات النظام على مدينة إدلب

استشهد نازح من مدينة حمص متأثرا بجراحه، نتيجة قصف مدفعي لقوات النظام، على الأحياء السكنية في مدينة إدلب ضمن منطقة ” بوتين، أردوغان”.

وأشار المرصد السوري، منذ قليل، إلى إصابة 12 مواطن بجروح بينهم ناشط إعلامي حالته خطيرة، نتيجة بري نفذته قوات النظام على أحياء سكنية بمدينة إدلب.

وبذلك، يرتفع إلى 535 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 344 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 237 من العسكريين و 180 من المدنيين بينهم 42 طفل و18 سيدة بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

-92 من المدنيين بينهم 12 سيدة و36 طفل وعنصر بالدفاع المدني بقصف بري لقوات النظام

– 337 عنصر من قوات النظام بينهم 22 ضابط.

– عنصر أفغاني من ميليشيا فاطميون

– عنصر من ميليشيا حزب الله السوري

– 79 من “هيئة تحرير الشام” من ضمنهم جهادي فرنسي

– 13 من فصيل أنصار التوحيد الجهادي

– 1 من حركة أحرار الشام الإسلامية.

– 2 من فيلق الشام.

– 1 من فصيل حراس الدين

– 1 ضابط القوات الخاصة الروسية

– عنصر من لواء الباقر الموالي لإيران

– عنصر من صقور الشام.

– 5 من الجبهة الوطنية للتحرير.