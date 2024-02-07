استمرارا للجرائم وفوضى انتشار السلاح.. مقتل موظف لدى “الإدارة الذاتية” في حي المفتي بالحسكة

محافظة الحسكة: قتل شخص يعمل موظف في هيئة “الدفاع الذاتي” بالرصاص المباشر أثناء تواجده برفقة عائلته بالقرب من منزله بحي المفتي في مدينة الحسكة، حيث استهدفه بالرصاص مسلحان يستقلان دراجة نارية، دون معرفة أسباب ودوافع الجريمة.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد وثق 8 جرائم قتل بشكل متعمد ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2024، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 10 هم: 8 رجال، و1 طفل و1 سيدة توزعوا على النحو التالي:

– طفل ورجل في الحسكة

– رجل وسيدة في دير الزور

– 5 في الرقة

– شاب في منبج