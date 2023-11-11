استمرارا للحملات الأمنية ضد “المتعاونين مع النظام”.. “قسد” تعتقل شقيقين اثنين بريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: شنت قوات سوريا الديمقراطية حملة دهم في ريف دير الزور الشرقي، واعتقلت خلال شقيقين في قرية جديد عكيدات، في ظل استمرار حملات أمنية ضد المتعاونين مع قوات النظام والميليشيات الموالية لها، حيث جرى اقتيادهما إلى جهة مجهولة، دون معرفة مصيرهما.

وألقت قوات التدخل السريع التابعة لقوى الأمن الداخلي “الأسايش” مساء أمس، القبض على شخص يعمل لصالح الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، بينما تم قتل شخص آخر اثناء الاشتباك معهم في بلدة صعوة بريف دير الزور الغربي، مع ضبط كمية من الأسلحة بحوزتهم.