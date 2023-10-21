استمرارا للفوضى ضمن مناطق “قسد”.. مقتل شخص في ريف دير الزور

محافظة دير الزور: قتل شاب بالرصاص المباشر أطلقه مسلحين ملثمين يستقلون دراجة نارية، بالقرب من محطة وقود الحزينات في بلدة رويشد في ريف ديرالزور الشمالي، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

ووفقا للمصادر فإن للقتيل خلافات شخصية مع عدة جهات ولأسباب مختلفة.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان، وثق 64 جريمة قتل بشكل متعمد ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية”، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 70 شخص بينهم 9 سيدات و8 أطفال، توزعوا على النحو التالي:

– 17 بينهم 4 سيدات و4 أطفال في الحسكة.

– 26 بينهم سيدة وطفلة في دير الزور

– 15 بينهم 3 سيدات وطفلان في الرقة.

– 9 بينهم سيدة في منبج.

– 4 بينهم طفل في عين العرب (كوباني)