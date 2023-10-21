استمرارا للفوضى في درعا.. إعدام متعاون مع “الفرقة الرابعة” في الريف الغربي

استمرارا للفوضى في درعا.. إعدام متعاون مع “الفرقة الرابعة” في الريف الغربي

محافظة درعا: عثر أهالي على جثة شاب أعدم ميدانيا بعدة طلقات نارية، وألقيت جثته على الطريق الواصل بين بلدتي الشيخ سعد – عدوان في ريف درعا الغربي.

وينحدر القتيل من بلدة عمورية في ريف درعا الغربي، وهو متعاون مع “الفرقة الرابعة”.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني المستشري في محافظة درعا.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 423 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 341 شخصا، هم:

– 121 مدني بينهم 6 سيدات و6 أطفال

– 25 من المتهمين بترويج المخدرات.

-145 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها بينهم امرأة

-24 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها.

– 10 من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”.

– 12 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” وانضموا لأجهزة النظام الأمنية

– 2 من العاملين لصالح حزب الله اللبناني بينهم قيادي

– 1 من المتعاونين مع الميليشيات الإيرانية.

– 1 من المقاتلين السابقين في “جبهة النصرة سابقاً”.