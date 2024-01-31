استمرارا للفلتان الأمني.. إصابة 3 أشخاص برصاص عصابة مسلحة.. وفصيل محلي يلقي القبض على لصوص في مدينة السويداء

محافظة السويداء: أصيب 3 أشخاص بجروح إثر اعتراض مجموعة مسلحة طريق سيارة كانوا يستقلونها، حيث أقدموا على إطلاق الرصاص المباشر باتجاه السيارة بالقرب من مفرق الشرطة العسكرية في مدينة السويداء، حيث تم إسعافهم إلى المشفى الوطني للعلاج، دون معرفة الأسباب والدوافع حتى اللحظة.

على صعيد متصل، أعلن فصيل محلي في مدينة السويداء، عبر صفحته الرسمية على “الفيسبوك” إنه تم القبض على لصوص متورطين بعمليات سرقة قاموا بها خلال السنوات القليلة الماضية.

وذكر الفصيل إن اللصوص اعترفوا بسرقة نحو 30 سيارة، بالإضافة إلى أكبال كهرباء مغذية للآبار، ودراجات نارية، وأبقار.

وأشار المرصد السوري في 21 من كانون الثاني الجاري إلى إقدام عصابة خطف على اختطاف شابين من أبناء مدينة الصنمين بريف درعا، حيث تواصل الخاطفون مع ذويهما مطالبين بفدية مالية قدرها 80 ألف دولار مقابل الإفراج عنهما، ويشار بأن الشابين يعملان في مجال بيع الخردوات وقد جرى اختطافهما أثناء توجههما إلى العاصمة دمشق، وعثر على سيارتهم ضمن أرض زراعية على طريق دمشق.