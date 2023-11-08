استمرارا للفلتان الأمني في درعا.. لصوص يعترضون طريق شاب ويطلقون النار عليه قرب مدينة إنخل

محافظة درعا: أصيب شاب بجروح، بعد أن اعترض طريقه لصوص مسلحين، قرب مدينة إنخل في الريف الشمالي من محافظة درعا، بقصد السرقة والتشليح، أثناء عودته من بستانه على دراجته النارية، حيث تم إطلاق النار عليه وإصابته، ليتم نقله إلى مشفى الصنمين العسكري لتلقي العلاج.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 443 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 349 شخصا، هم:

– 127 مدني بينهم 7 سيدات و7 أطفال

– 26 من المتهمين بترويج المخدرات.

– 146 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها بينهم امرأة

– 24 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها.

– 10 من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”.

– 12 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” وانضموا لأجهزة النظام الأمنية

– 2 من العاملين لصالح حزب الله اللبناني بينهم قيادي

– 1 من المتعاونين مع الميليشيات الإيرانية.

– 1 من المقاتلين السابقين في “جبهة النصرة سابقاً”.