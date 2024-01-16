استمرارا للفلتان الأمني.. مقتل عنصر من خلايا “التنظيم” بريف درعا الشرقي

محافظة درعا: عثر أهالي على جثة شخص تبين أنها لشخص كان يعمل ضمن مجموعة يقودها متزعم في تنظيم “الدولة الإسلامية” والملقب بـ”أبو سالم” العراقي، والذي بدوره قتل بعد أن فجر نفسه إثر محاصرته في أحد المنازل في قرية عدوان غربي درعا، من قبل مجموعات محلية، بتاريخ 9-8-2022.

ووفقاً للمعلومات التي حصل عليها المرصد فإن القتيل ينحدر من حي الحجر الأسود، توجه مع مجموعات تعمل ضمن صفوف تنظيم “الدولة الإسلامية” إلى محافظة درعا، بعد محاصرة الحي من قبل قوات النظام، واستقر بالريف الشرقي من محافظة درعا.

وأشار المرصد السوري يوم 13 من كانون الثاني الجاري، إلى مفارقة سيدة حياتها متأثرة بجراحها التي أصيبت بها بتاريخ 8 كانون الثاني الجاري خلال الاشتباكات المسلحة التي اندلعت بين عناصر مجموعة محلية من طرف، واللواء الثامن واللجنة المركزية من طرف آخر في بلدة اليادودة بريف درعا الغربي.

يشار بأن السيدة تنحدر من من قرية سالعوجة غربي المزيريب وأصيبت بطلقات نارية خلال الاشتباكات.