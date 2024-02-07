استمرارا للفوضى ضمن مناطق النظام.. جريحان بحادثتين منفصلتين في مدينة السويداء

محافظة السويداء: أصيب شاب بجروح بليغة في يده إثر انفجار قنبلة يدوية كانت بحوزته، حيث نقل إلى مشفى السويداء الوطني للعلاج.

كما أصيب شاب في العقد الخامس من العمر برصاصة طائشة في قدمه، بمدينة السويداء لينقل على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج.

وأشار المرصد السوري يوم أمس إلى إصابة امرأة بجروح نتيجة رصاصة طائشة أطلقت أثناء حفل زفاف في حي زنود بمدينة القامشلي شمال الحسكة، حيث نقلت إلى مشفى المدينة لتلقي العلاج، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام.