استمرارا للفوضى في درعا.. مقتل مواطن في بلدة بالريف الغربي

محافظة درعا: استهدف مسلحون مجهولون بالرصاص المباشر، مواطنا في بلدة سحم الجولان بريف محافظة درعا الغربي، مما أدى لمقتله، فيما لاذ المسلحون بالفرار إلى جهة مجهولة.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق وقوع 49 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام 2024، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ما تزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 50 شخص، هم: 3 أطفال، و8 مواطنات، و39 رجل وشاب، توزعوا على النحو التالي:

-15 جريمة في درعا راح ضحيتها10 رجال وطفلة و4 سيدات

– 5 جرائم في السويداء راح ضحيتها 3 رجال وطفل وسيدة

– 8 جرائم في ريف دمشق راح ضحيتها 6 رجال وطفل وسيدة

– 5 جرائم في حمص راح ضحيتها 5 رجال

– 3 جرائم في حماة راح ضحيتها 3 رجال

– 2 جريمة في الحسكة راح ضحيتها رجلان

– 5 جرائم في دير الزور راح ضحيتها 5 رجال

– 2 جريمة في دمشق راح ضحيتها سيدة ورجل

– 2 جريمة في اللاذقية راح ضحيتها رجلان وسيدة

– 2 جريمة في طرطوس راح ضحيتها رجلان.