استمرارا للفوضى في محافظة درعا.. خاطفون يعدمون مواطنا في الريف الغربي

استمرارا للفوضى في محافظة درعا.. خاطفون يعدمون مواطنا في الريف الغربي

محافظة درعا: عثر أهالي على جثة مواطن قرب مقبرة، أعدم ميدانيا، بعد يومين من اختطافه من قبل مسلحين مجهولين، على الطريق الواصل بين بلدتي الشيخ سعد – عدوان في ريف درعا الغربي، دون معرفة الأسباب حتى اللحظة.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 444 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 350 شخصا، هم:

– 128 مدني بينهم 7 سيدات و7 أطفال

– 26 من المتهمين بترويج المخدرات.

– 146 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها بينهم امرأة

– 24 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها.

– 10 من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”.

– 12 من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” وانضموا لأجهزة النظام الأمنية

– 2 من العاملين لصالح حزب الله اللبناني بينهم قيادي

– 1 من المتعاونين مع الميليشيات الإيرانية.

– 1 من المقاتلين السابقين في “جبهة النصرة سابقاً”.