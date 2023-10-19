استمرارا للفوضى في مناطق الفصائل الموالية لتركيا.. جريحان باشتباكات عائلية في مدينة مارع بريف حلب

محافظة حلب: أصيب مدنيان بجروح، إثر مشاجرة بين أفراد عائلتين في مدينة مارع ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا بريف حلب الشمالي، في حين تطورت لاشتباك مسلح على خلفية تجاوز سائق سيارة لآخر على الطريق في مدينة مارع.

وأشار المرصد السوري، في 14 من تشرين الأول، إلى أن عنصر من مجموعة “عدي سجو” قتل إثر اندلاع اشتباكات في تلال الشام بين مجموعة من عشيرة جيس ومجموعة أخرى من مسلحي أبناء عشيرة العجيل، العاملتين ضمن صفوف فصيل الجبهة الشامية، نتيجة مداهمة شنها أبناء العجيل لاعتقال قيادي متورط بعملية تعذيب قاصر.