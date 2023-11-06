استمرارا للفوضى في مناطق النظام.. اغتيال ضابط صف في ريف دمشق

محافظة ريف دمشق: اغتال مسلحون مجهولون بالرصاص المباشر، ضابط صف ينحدر من بلدة التواني في منطقة القلمون بريف دمشق، ويعمل في قسم الشرطة في بلدة رنكوس بريف دمشق، على الطريق الواصل بين بلدة حلا وبلدة التواني، في حين فتحت السلطات المحلية تحقيقا بالحادثة.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني المستشري في مناطق سيطرة قوات النظام.

ووثق نشطاء المرصد السوري في 9 تشرين الأول الفائت اغتيال عضو ضمن مجلس مدينة يبرود بريف دمشق إثر استهدافه بالرصاص بشكل مباشر من قبل مسلحين مجهولين أمام منزله، دون معرفة تفاصيل ودوافع وقوع الجريمة بينما فر المسلحون لجهة مجهولة.